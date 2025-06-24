Верховный суд запретил деятельность украинского движения «Аллатра»Нежелательная организация теперь признана экстремистской на территории РФ
Верховный суд (ВС) по иску генерального прокурора Игоря Краснова признал украинскую секту «Аллатра
Краснов обратился в суд с иском 23 мая. По данным генпрокуратуры, «Аллатра» распространяла заведомо ложную информацию, дискредитирующую действия ВС РФ. Также для прикрытия политического характера деятельности организация проводила мероприятия под грифом организации «Созидательное общество», центр управления которой находится в США.
Заседание проходило в закрытом режиме.
«Аллатра» – международное религиозное движение, созданное на территории Украины. В 2023 г. Генпрокуратура уже внесла организацию в перечень нежелательных. Надзорное ведомство отмечало, что члены секты в России получают указания от украинских кураторов о проведении единых скоординированных акций по дискредитации политики федеральных и региональных органов власти.
После признания движения нежелательным ФСБ начала пресекать деятельность его ячеек в различных регионах страны. В отношении участников организации были возбуждены уголовные дела. К примеру, 9 октября ФСБ совместно с военнослужащими вычислила деятельность ячейки движения «Аллатра» в Саратовской области. В их отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 284.1 УК (осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности).