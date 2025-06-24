Верховный суд запретил деятельность украинского движения «Аллатра»

После признания движения нежелательным ФСБ начала пресекать деятельность его ячеек в различных регионах страны. В отношении участников организации были возбуждены уголовные дела. К примеру, 9 октября ФСБ совместно с военнослужащими вычислила деятельность ячейки движения «Аллатра» в Саратовской области. В их отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 284.1 УК (осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности).