Генпрокуратура признала нежелательной деятельность украинского движения «Аллатра»
Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность украинского общественного движения «Аллатра», сообщили в ведомстве.
Правоохранители установили, что движение является псевдорелигиозным, а его активисты на территории России «получают указания от украинских кураторов о необходимости налаживания контактов с представителями оппозиционных сил и проведении единых скоординированных акций по дискредитации политики федеральных и региональных органов власти».
Уточняется, что идеологи движения «Аллатра» принуждают россиян «совершать экстремистские преступления». С начала специальной военной операции данной организацией распространяется заведомо ложная информация, дискредитирующая ВС РФ.
Генпрокуратура 3 августа признала нежелательной деятельность бельгийского Центра европейских исследований им. Вилфрида Мартенса. В ведомстве пояснили, что данная организация с 2014 г. занималась формированием негативного образа о России под видом просветительской деятельности.