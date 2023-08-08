Генпрокуратура признала нежелательной деятельность украинского движения «Аллатра»

Правоохранители установили, что движение является псевдорелигиозным, а его активисты на территории России «получают указания от украинских кураторов о необходимости налаживания контактов с представителями оппозиционных сил и проведении единых скоординированных акций по дискредитации политики федеральных и региональных органов власти».