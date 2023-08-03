Генпрокуратура признала нежелательным Центр европейских исследований Мартенса

25 июля Генпрокуратура сообщила, что признала латвийский и нидерландский филиалы телеканала «Дождь» (признан в РФ иноагентом) SIA TV Rain и TVR Studios B.V. нежелательными в России. В ведомстве уточнили, что организации созданы иностранной журналисткой Натальей Синдеевой, которая признана иноагентом в РФ, в них работают другие журналисты с российским гражданством, но также включенные в реестр иноагентов.