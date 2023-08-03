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Генпрокуратура признала нежелательным Центр европейских исследований Мартенса

Ведомости

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность бельгийского Центра европейских исследований им. Вилфрида Мартенса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации «Центр европейских исследований им. Вилфрида Мартенса» («Martens Centre»)», – сказано в сообщении. 

В Генпрокуратуре пояснили, что данная организация с 2014 г. занимался формированием негативного образа о России под видом просветительской деятельности.

Центр европейских исследований им. Вилфрида Мартенса был основан в 2007 г. бывшим премьер-министром Бельгии Вилфридом Мартенсом под эгидой Европейской народной партии. В качестве основной цели организации было заявлено «формулирование новых вариантов политики странам ЕС».

25 июля Генпрокуратура сообщила, что признала латвийский и нидерландский филиалы телеканала «Дождь» (признан в РФ иноагентом) SIA TV Rain и TVR Studios B.V. нежелательными в России. В ведомстве уточнили, что организации созданы иностранной журналисткой Натальей Синдеевой, которая признана иноагентом в РФ, в них работают другие журналисты с российским гражданством, но также включенные в реестр иноагентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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