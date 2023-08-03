Генпрокуратура признала нежелательным Центр европейских исследований Мартенса
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность бельгийского Центра европейских исследований им. Вилфрида Мартенса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации «Центр европейских исследований им. Вилфрида Мартенса» («Martens Centre»)», – сказано в сообщении.
В Генпрокуратуре пояснили, что данная организация с 2014 г. занимался формированием негативного образа о России под видом просветительской деятельности.
Центр европейских исследований им. Вилфрида Мартенса был основан в 2007 г. бывшим премьер-министром Бельгии Вилфридом Мартенсом под эгидой Европейской народной партии. В качестве основной цели организации было заявлено «формулирование новых вариантов политики странам ЕС».
25 июля Генпрокуратура сообщила, что признала латвийский и нидерландский филиалы телеканала «Дождь» (признан в РФ иноагентом) SIA TV Rain и TVR Studios B.V. нежелательными в России. В ведомстве уточнили, что организации созданы иностранной журналисткой Натальей Синдеевой, которая признана иноагентом в РФ, в них работают другие журналисты с российским гражданством, но также включенные в реестр иноагентов.