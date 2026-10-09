Небензя: Украина сознательно пошла на обострение конфликта с Россией
Киев сознательно пошел на обострение конфликта с Россией, а сейчас выставляет себя жертвой, заявил в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, проходящем по запросу западных стран, постпред России при ООН Василий Небензя.
«Теперь вместо признания провала своей затеи [Владимир] Зеленский на голубом глазу заявляет, что ему нужно еще 40 дней для продолжения эскалации. На этом фоне все сегодняшние стенания, которые мы слышали и услышим, не имеют ни логики, ни смысла. Именно Киев сознательно пошел на обострение и запустил эскалацию, а теперь пытается выставить себя невинной жертвой», – сказал он (цитата по ТАСС).
Небензя подчеркнул, что за прошлую неделю в результате атак украинской армии погибли 29 мирных жителей, в том числе двое детей. 206 человек пострадали. Всего за 2026 г., по его словам, пострадали более 8000 человек. Из них не менее 425 – дети.
В то же время Небензя заявил, что Россия категорически отвергает обвинения о якобы преднамеренных ударах Москвы по мирному населению Украины. «Нашими целями были и остаются исключительно военные объекты и инфраструктура, задействованные в обеспечении боевых действий, как бы ни пытались в Киеве и европейских странах утверждать иначе», – подчеркнул он.
Также постпред России при ООН отметил, что Россия не наносит преднамеренных ударов по мирному судоходству. Целями ВС РФ, по словам Небензи, являются только суда с военными грузами и товарами двойного назначения, в то время как европейские страны не обращают внимания и удары Киева по гражданским судам. Он подчеркнул, что к эскалации конфликта в Черном и Азовском морях привели действия украинской стороны.
9 октября уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова призвала управление верховного комиссара ООН по правам человека дать правовую оценку атаке Украины на гуманитарную миссию МККК в ДНР. Она отметила, что нормы международного права должны применяться ко всем без исключения, и напомнила, что ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призывал расследовать атаки украинской армии на мирных жителей.
6 сентября армия Украины атаковала территорию склада МККК с помощью дронов в Донецке. В результате ударов были повреждены три грузовика МККК, а также стройматериалы, которые находились на территории склада и предназначались для восстановления гражданских объектов.