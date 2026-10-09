Небензя: Украина сознательно пошла на обострение конфликта с Россией

«Теперь вместо признания провала своей затеи [Владимир] Зеленский на голубом глазу заявляет, что ему нужно еще 40 дней для продолжения эскалации. На этом фоне все сегодняшние стенания, которые мы слышали и услышим, не имеют ни логики, ни смысла. Именно Киев сознательно пошел на обострение и запустил эскалацию, а теперь пытается выставить себя невинной жертвой», – сказал он (цитата по ТАСС).