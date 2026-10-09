Лантратова потребовала от ООН отреагировать на удар Украины по миссии МККК

Уполномоченный по правам человека подчеркнула, что нормы международного права должны применяться ко всем без исключения. Она напомнила, что ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призывал расследовать атаки украинской армии на мирных жителей. Также Лантратова попросила уполномоченного по правам человека в ДНР встретиться с представителями гуманитарной миссии для того, чтобы собрать необходимые материалы дела и передать их в ООН.