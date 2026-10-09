Лантратова потребовала от ООН отреагировать на удар Украины по миссии МККК
Управление верховного комиссара ООН по правам человека должно незамедлительно отреагировать на атаку Украины на гуманитарную миссию Международного комитета Красного Креста (МККК) в ДНР. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в Telegram-канале.
«Обращаюсь к международным правозащитным структурам, прежде всего – к Управлению верховного комиссара ООН по правам человека. Требую незамедлительной реакции на атаку. Необходимо установить все обстоятельства удара, определить ответственных и дать правовую оценку их действиям», – говорится в сообщении.
Лантратова добавила, что подобные действия украинской стороны являются военным преступлением, поэтому виновные должны понести наказание в соответствии с нормами международного права.
Уполномоченный по правам человека подчеркнула, что нормы международного права должны применяться ко всем без исключения. Она напомнила, что ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призывал расследовать атаки украинской армии на мирных жителей. Также Лантратова попросила уполномоченного по правам человека в ДНР встретиться с представителями гуманитарной миссии для того, чтобы собрать необходимые материалы дела и передать их в ООН.
8 октября посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что 6 сентября армия Украины атаковала территорию склада МККК с помощью дронов самолетного типа модификации Б-2 в Донецке. В результате ударов были повреждены три грузовика МККК, а также стройматериалы, которые находились на территории склада и предназначались для восстановления гражданских объектов. Мирошник также призвал страны дать правовую оценку действиям Киева.