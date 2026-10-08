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Мирошник призвал страны отреагировать на атаку Украины на склад МККК

Ведомости
Владимир Гердо / ТАСС
Владимир Гердо / ТАСС

Атака Украины на склад и грузовики Международного комитета Красного Креста (МККК) в Донецке должна получить правовую оценку со стороны государств, поддерживающих работу комитета, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в Telegram-канале.

«Сам факт совершения Киевом данного преступления подчеркивает игнорирование Украиной норм международного гуманитарного права, предоставляющих специальную защиту сотрудникам и собственности МККК. Усугубляется ситуация тем, что о месте нахождения склада украинцы были должным образом проинформированы в рамках установленной процедуры, но совершили на него преднамеренные атаки», – сказано в сообщении.

Мирошник подчеркнул, что подобные действия должны получить оценку со стороны стран, поддерживающих деятельность МККК.

Мирошник сообщил, что 6 сентября сначала в 3:00, а затем в 5:45 армия Украины атаковала территорию склада МККК с помощью дронов самолетного типа модификации Б-2. В результате атаки были повреждены три грузовика МККК, а также стройматериалы, которые находились на территории склада и предназначались для восстановления гражданских объектов.

Склад и автомобили Красного Креста были промаркированы красными эмблемами с изображением знака организации, украинская сторона получила информацию о месте расположения и функционирования склада.

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