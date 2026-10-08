Мирошник призвал страны отреагировать на атаку Украины на склад МККК

Мирошник сообщил, что 6 сентября сначала в 3:00, а затем в 5:45 армия Украины атаковала территорию склада МККК с помощью дронов самолетного типа модификации Б-2. В результате атаки были повреждены три грузовика МККК, а также стройматериалы, которые находились на территории склада и предназначались для восстановления гражданских объектов.