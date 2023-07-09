Минобороны Украины признало причастность Киева к подрыву Крымского моста

Крымский мост

Это два отдельных моста: автомобильный (17 км) и железнодорожный (18 км). Мост был открыт в мае 2018 г. Объект пролегает через Керченский пролив и соединяет Керченский и Таманский полуострова. Его пропускная способность составляет 40 000 автомобилей в сутки.



После теракта движение по мосту ограничили. Работы по восстановлению автодорожной части моста завершили досрочно, движение для автомобилей было открыто 23 февраля. В декабре 2022 г. Путин лично посетил тогда уже почти полностью восстановленный мост вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.



Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Законность этого решения не признают большинство стран.