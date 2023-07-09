Минобороны Украины признало причастность Киева к подрыву Крымского моста

Минобороны Украины признало причастность Киева к подрыву Крымского мостаВласти страны ранее не подтверждали, что имеют отношение к теракту осенью 2022 года
Ответственность за подрыв Крымского моста осенью 2022 г. лежит на киевских властях, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.
«273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику», — написала она.
8 октября 2022 г. на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Заведено уголовное дело о терроризме, арестованы восемь человек.
Крымский мост
Это два отдельных моста: автомобильный (17 км) и железнодорожный (18 км). Мост был открыт в мае 2018 г. Объект пролегает через Керченский пролив и соединяет Керченский и Таманский полуострова. Его пропускная способность составляет 40 000 автомобилей в сутки.
После теракта движение по мосту ограничили. Работы по восстановлению автодорожной части моста завершили досрочно, движение для автомобилей было открыто 23 февраля. В декабре 2022 г. Путин лично посетил тогда уже почти полностью восстановленный мост вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Законность этого решения не признают большинство стран.
В ФСБ заявляли, что организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. ФСБ выяснила, что взрывное устройство замаскировали в рулоны с пленкой. Сначала его доставили из Одессы в болгарский город Русе, а позже отправили в Россию через Грузию и Армению. В Следственном комитете позже подтвердили, что за организацией теракта стояли спецслужбы Украины.
Президент России Владимир Путин высказался о произошедшем и также обвинил в теракте на Крымском мосту спецслужбы Украины. «Сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. Авторы и исполнители и заказчики которого — спецслужбы Украины», — заявил президент 9 октября.
10 октября российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности 10 октября заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту.
В Киеве ранее не подтверждали напрямую причастность к произошедшему. Президент Украины Владимир Зеленский в октябре 2022 г. заявил, что, «насколько ему известно», Киев не является заказчиком теракта на Крымском мосту. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк утверждал, что Украина не наносит ударов по территории РФ и «ведет оборонительную войну».
При этом секретарь СНБО Украины Алексей Данилов еще в апреле 2022 г. не исключил нанесения удара по мосту, «если будет такая возможность». В Кремле тогда назвали подобные заявления анонсом теракта.