Песков назвал анонсированием теракта заявление о возможном ударе по Крымскому мосту

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов ранее заявил, что украинские военные намерены подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост, если у них появится возможность сделать это. При этом он не смог уточнить, есть ли у Киева вооружение, которое справится с этой задачей. На это заявление ответил глава Крыма Сергей Аксенов, который пообещал пресекать все попытки по нанесению ущерба мосту.