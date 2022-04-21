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Песков назвал анонсированием теракта заявление о возможном ударе по Крымскому мосту

Ведомости

Заявление украинской стороны о возможном ударе по Крымскому мосту является анонсированием теракта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Как вы понимаете, вокруг моста, вокруг всех стратегических объектов обеспечиваются все необходимые меры безопасности и предосторожности по линии соответствующих служб. Подобные заявления являются ничем иным, как анонсированием возможного террористического акта», — подчеркнул представитель Кремля. По его словам, заявление украинской стороны подлежит «правовой оценке с последующим наказанием». 

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов ранее заявил, что украинские военные намерены подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост, если у них появится возможность сделать это. При этом он не смог уточнить, есть ли у Киева вооружение, которое справится с этой задачей. На это заявление ответил глава Крыма Сергей Аксенов, который пообещал пресекать все попытки по нанесению ущерба мосту. 

«Это заявление еще раз подтверждает, что нацистский режим, засевший в Киеве, надо давить до конца. Только так мы можем гарантировано ликвидировать угрозы, исходящие с территории Украины, от шайки преступников и наркоманов», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Крымский мост, соединяющий Крымский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, был достроен в 2019 г. Сооружение состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Общая протяжённость сооружения составляет 19 км. Крымский мост является самым длинным из когда-либо построенных Россией мостов. 

В 2020 г. ЕС внес в санкционный список двух человек и четыре юридических лица, которые участвовали в строительстве Крымского моста. В постановлении говорится, что ЕС не признает вхождение Крыма и Севастополя в состав России, а строительство моста и железнодорожных путей направлено на «дальнейшую изоляцию полуострова от Украины».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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