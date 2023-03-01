В офисе Зеленского заявили о непричастности к ударам по России

В тот же день в Минобороны сообщили о предотвращении атак БПЛА на объекты инфраструктуры в Адыгее и в Краснодарском крае. В ведомстве рассказали, что один из них упал в поле, а в результате произошедшего никто не пострадал. Также, 28 февраля правительство Санкт-Петербурга приостановила прием и отправление самолетов в аэропорту «Пулково» на два часа. Позже в Минобороны сообщили, что закрытие воздушного пространства было связано с проведением тренировки дежурными силами Западной зоны ответственности ПВО. Источник «РИА Новости» сообщил, что причина ограничения полетов в поиске неизвестного летательного объекта.