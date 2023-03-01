В офисе Зеленского заявили о непричастности к ударам по России
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина непричастна к атакам по России. Об этом он сообщил в своем аккаунте Twitter.
«Украина не наносит ударов по территории РФ. Украина ведет оборонительную войну с целью деоккупации всех своих территорий», – говорится в сообщении советника.
28 февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о падении беспилотника (БПЛА) рядом с деревней Губастово в Коломне. По мнению губернатора, вероятной целью был объект гражданской инфраструктуры. По предварительной информации, беспилотник упал из-за повреждения крыла при резкой потере высоты.
В тот же день в Минобороны сообщили о предотвращении атак БПЛА на объекты инфраструктуры в Адыгее и в Краснодарском крае. В ведомстве рассказали, что один из них упал в поле, а в результате произошедшего никто не пострадал. Также, 28 февраля правительство Санкт-Петербурга приостановила прием и отправление самолетов в аэропорту «Пулково» на два часа. Позже в Минобороны сообщили, что закрытие воздушного пространства было связано с проведением тренировки дежурными силами Западной зоны ответственности ПВО. Источник «РИА Новости» сообщил, что причина ограничения полетов в поиске неизвестного летательного объекта.
С начала военной операции на Украине Белгородская, Курская, Брянская и др. области не раз подвергались обстрелам со стороны вооруженных сил Украины. В начале февраля президент России Владимир Путин призвал Минобороны не допускать обстрелов этих приграничных регионов. В феврале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ответ Москвы на украинские обстрелы «будет быстрым, жестким и убедительным».