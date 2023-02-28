Губернатор сообщил о падении беспилотника в Подмосковье

Помимо этого, сегодня правительство Санкт-Петербурга около 11:00 по мск сообщило о временном прекращении приема и отправления самолетов в «Пулково». Уточнялось, что задержка рейсов была объявлена до 12:00. Ряд Telegram-каналов сообщили, что в городе был объявлен план «Ковер» из-за неопознанного объекта. Всего закрыли около 200 кв. м над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Позже в Минобороны сообщили, что сегодня была проведена тренировка по взаимодействию сил Западной зоны ответственности ПВО с гражданскими органами управления воздушным движением.