Губернатор сообщил о падении беспилотника в Подмосковье

Губернатор сообщил о падении беспилотника в ПодмосковьеБПЛА обнаружили рядом со станцией «Газпрома» в Коломенском районе
Беспилотник упал рядом с деревней Губастово в Коломне. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
«По происшествию с падением БПЛА в городском округе Коломна: это произошло вблизи деревни Губастово, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет. ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает», – написал он.
Позже в «Газпроме» подтвердили падение беспилотника рядом со станцией «Воскресенск» к югу от Коломны, передает Ura.ru со ссылкой на руководство станции. «Да, упал беспилотник рядом с нами. На работу никак не повлияло», – сказали в компании. Там отметили, что на месте работают экстренные службы.
Ранее Telegram-каналы Shot, Baza и «112» писали, что беспилотник был обнаружен рядом с газовой компрессорной станцией в Коломенском районе. По информации Shot, летательным аппаратом оказался ударный UJ-22 Airborne, производством которых занимается «Укрджет». Он может пролететь до 800 км, максимальная скорость составляет до 140 км/ч. По предварительной информации, беспилотник резко упал из-за того, что повредил крыло при резкой потере высоты.
Сегодня Минобороны также сообщило о подавлении атаки беспилотников на объекты инфраструктуры в Краснодарском крае и в Адыгее. Это произошло в ночь с 27 на 28 февраля. По информации ведомства, один из БПЛА упал в поле. В результате произошедшего никто не пострадал, объекты инфраструктуры не получили повреждений.
Помимо этого, сегодня правительство Санкт-Петербурга около 11:00 по мск сообщило о временном прекращении приема и отправления самолетов в «Пулково». Уточнялось, что задержка рейсов была объявлена до 12:00. Ряд Telegram-каналов сообщили, что в городе был объявлен план «Ковер» из-за неопознанного объекта. Всего закрыли около 200 кв. м над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Позже в Минобороны сообщили, что сегодня была проведена тренировка по взаимодействию сил Западной зоны ответственности ПВО с гражданскими органами управления воздушным движением.