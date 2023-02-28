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Губернатор сообщил о падении беспилотника в Подмосковье

БПЛА обнаружили рядом со станцией «Газпрома» в Коломенском районе
Анастасия Морозова
t.me/bbbreaking

Беспилотник упал рядом с деревней Губастово в Коломне. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. 

«По происшествию с падением БПЛА в городском округе Коломна: это произошло вблизи деревни Губастово, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет. ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает», – написал он. 

Позже в «Газпроме» подтвердили падение беспилотника рядом со станцией «Воскресенск» к югу от Коломны, передает Ura.ru со ссылкой на руководство станции. «Да, упал беспилотник рядом с нами. На работу никак не повлияло», – сказали в компании. Там отметили, что на месте работают экстренные службы.

Ранее Telegram-каналы Shot, Baza и «112» писали, что беспилотник был обнаружен рядом с газовой компрессорной станцией в Коломенском районе. По информации Shot, летательным аппаратом оказался ударный UJ-22 Airborne, производством которых занимается «Укрджет». Он может пролететь до 800 км, максимальная скорость составляет до 140 км/ч. По предварительной информации, беспилотник резко упал из-за того, что повредил крыло при резкой потере высоты.

Сегодня Минобороны также сообщило о подавлении атаки беспилотников на объекты инфраструктуры в Краснодарском крае и в Адыгее. Это произошло в ночь с 27 на 28 февраля. По информации ведомства, один из БПЛА упал в поле. В результате произошедшего никто не пострадал, объекты инфраструктуры не получили повреждений. 

Помимо этого, сегодня правительство Санкт-Петербурга около 11:00 по мск сообщило о временном прекращении приема и отправления самолетов в «Пулково». Уточнялось, что задержка рейсов была объявлена до 12:00. Ряд Telegram-каналов сообщили, что в городе был объявлен план «Ковер» из-за неопознанного объекта. Всего закрыли около 200 кв. м над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Позже в Минобороны сообщили, что сегодня была проведена тренировка по взаимодействию сил Западной зоны ответственности ПВО с гражданскими органами управления воздушным движением.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных