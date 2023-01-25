В Кремле прокомментировали заявления Киева об ударах по российским городам
Власти Украины не гнушаются ничем, что лишний раз подтверждает правильность проведения спецоперации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На брифинге его попросили прокомментировать слова советника президента Украины Михаила Подоляка о том, что Киев допускает нанесение ударов по Москве, Санкт-Петербургу и другим городам.
«Мы с вами как раз вчера вспоминали факты причастности украинского режима, киевского режима к организации террористических актов, в том числе чудовищного теракта с Дугиной, который здесь был в Подмосковье. Очевидно, что киевский режим не гнушается ничем. Это лишний раз подтверждает правильность избранного пути, правильность наших намерений оградить себя от такой опасности», – заявил Песков.
20 января Песков говорил, что конфликт на Украине развивается по восходящей спирали. Представитель Кремля заявил, что западные страны привержены «драматическому» заблуждению о возможности украинской стороны иметь успех на поле боя. По его словам, это заблуждение Запада, «которое заставит еще неоднократно пожалеть». Он отметил, что это приводит к тому, что конфликт на Украине «деградирует» и провоцирует на дополнительную напряженность «по восходящей спирали».
В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин во время видеообращения к участникам встречи глав оборонных ведомств государств — членов ШОС и СНГ заявил, что Запад превратил Украину в колонию и использует народ этой страны как пушечное мясо.
При этом в Кремле неоднократно заявляли об отсутствии перспектив переговоров с Украиной, указывая на законодательный запрет Киева вести переговоры с Россией. Москва же заявляет о готовности к переговорам.