В Кремле заявили, что конфликт на Украине развивается по восходящей спирали
Конфликт на Украине развивается по восходящей спирали, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вовлеченность НАТО в этот конфликт растет, добавил он.
«Пока мы видим, что он [конфликт] действительно развивается по восходящей спирали. Мы видим косвенную, а иногда и прямую вовлеченность стран НАТО в этот конфликт. Мы слышим заявления, которые свидетельствуют об абсолютном доминировании политической воли продолжать рост этой вовлеченности», – ответил Песков на вопрос, можно ли говорить, что пройдена очередная точка конфликта или он развивается по восходящей спирали.
Представитель Кремля заявил, что западные страны привержены «драматическому» заблуждению о возможности украинской стороны иметь успех на поле боя. По его словам, это заблуждение Запада, «которое заставит еще неоднократно пожалеть». Он отметил, что это приводит к тому, что конфликт на Украине «деградирует» и провоцирует на дополнительную напряженность «по восходящей спирали».
Отвечая на вопрос, каким может быть выход из этой ситуации, Песков заявил о необходимости прислушаться к озабоченности России. «Нужно внутренне отмотать пленку на состояние <...> когда Россия предлагала за столом переговоров обсуждать свои озабоченности и когда Россия была абсолютно отвергнута», – продолжил он. По словам представителя Кремля, для разрешения конфликта Западу нужно раскаяться в цинизме восьми последних лет.
В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин во время видеообращения к участникам встречи глав оборонных ведомств государств — членов ШОС и СНГ заявил, что Запад превратил Украину в колонию и используют народ этой страны как пушечное мясо.
Прошлой осенью Путин сказал, что Запад с момента распада Союза вмешивался во внутренние дела Украины, поднося фитиль к распаду России. По его словам, за десятилетия после распада СССР «Украина прошла путь прямого, неприкрытого вмешательства западных стран в ее внутренние дела» и с Россией пытались проделать то же самое. Тогда Путин отметил, что на Украине «удалось внедрить» в сознание людей псевдоценности и из страны фактически сделали «анти-Россию».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.