В Кремле заявили, что конфликт на Украине развивается по восходящей спирали

«Пока мы видим, что он [конфликт] действительно развивается по восходящей спирали. Мы видим косвенную, а иногда и прямую вовлеченность стран НАТО в этот конфликт. Мы слышим заявления, которые свидетельствуют об абсолютном доминировании политической воли продолжать рост этой вовлеченности», – ответил Песков на вопрос, можно ли говорить, что пройдена очередная точка конфликта или он развивается по восходящей спирали.