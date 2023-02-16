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МИД предупредил о возможности ответного удара по используемым ВСУ объектам в космосе

Ведомости

Объекты гражданской инфраструктуры в космосе, используемые США и их союзниками в ходе конфликта на Украине в военных целях, могут стать законной целью для ответного удара. Об этом заявил заместитель главы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, передает «Интерфакс».

«Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том смысле коммерческой инфраструктуры, в военных целях...Такая "квазигражданская" космическая инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара», – рассказал он.

Выходящее за рамки «безобидного использования» применение гражданских спутников идет в разрез с договором о космосе, предусматривающим исключительно мирное использование таких объектов, добавил Воронцов.

Ранее глава SpaceX Илон Маск заявил, что система спутников Starlink используется для обеспечения связи на Украине, однако она не должна стать причиной эскалации конфликта.

Таким образом Маск ответил на пост бывшего астронавта Скотта Келли с призывом восстановить полную функциональность спутников. В другом твите бизнесмен подчеркнул, что терминалы Starlink, будучи коммерческим продуктом, предназначены для частного пользования, а не для военных целей. Маск добавил, что старается «поступать правильно», в то же время понятие «правильного поступка» является «чрезвычайно сложным вопросом морали», отметил он.

9 февраля SpaceX ограничила использование системы спутниковой связи Starlink для управления украинскими беспилотниками. Президент компании Гвинн Шотвелл заявила, что использование Starlink украинскими военными «в качестве оружия» не входило в условия соглашения.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. После этого западные страны стали оказывать Украине военную помощь и ввели масштабные санкции против РФ. В частности, с начала боевых действий США уже предоставили Украине вооружения на сумму около $27,2 млрд.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. А глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что поставки дальнобойного оружия лишь расширят географию спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных