МИД предупредил о возможности ответного удара по используемым ВСУ объектам в космосе

Таким образом Маск ответил на пост бывшего астронавта Скотта Келли с призывом восстановить полную функциональность спутников. В другом твите бизнесмен подчеркнул, что терминалы Starlink, будучи коммерческим продуктом, предназначены для частного пользования, а не для военных целей. Маск добавил, что старается «поступать правильно», в то же время понятие «правильного поступка» является «чрезвычайно сложным вопросом морали», отметил он.