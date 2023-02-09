SpaceX ограничила доступ дронам ВСУ к сети Starlink
Американская корпорация SpaceX ограничила использование системы спутниковой связи Starlink для управления украинскими беспилотниками, сообщила президент компании Гвинн Шотвелл, передает Reuters.
На пресс-конференции она заявила, что использование Starlink украинскими военными «в качестве оружия» не входило в условия соглашения.
«Мы знаем, что военные используют их для связи, и это нормально. Но в наши намерения никогда не входило, чтобы они использовали их в наступательных целях», – рассказала Шотвелл.
По ее словам, соглашение компании с правительством Украины подразумевало гуманитарные цели, в том числе предоставление широкополосного доступа в интернет больницам, банкам и семьям, пострадавшим от боевых действий. SpaceX уже предприняла меры для ограничения использования Starlink для дронов, добавила Шотвелл.
По данным Associated Press на конец 2022 г., с начала конфликта Киев получил около 24 000 терминалов Starlink. В декабре 2022 г. Bloomberg со ссылкой на украинского министра цифровой трансформации Михаила Федорова писал, что компания SpaceX и ее глава Илон Маск отправят Украине еще порядка 10 000 терминалов Starlink.
Ранее в МИД РФ говорили, что в случае использования спутников в военных целях они могут стать «законными целями» России. В Белом доме предупредили Москву об ответных действиях и заявили, что продолжат использовать свои средства на Украине.