В МИДе назвали законными целями используемые ВСУ гражданские спутники

Ранее в МИД РФ уже предупреждали, что коммерческие спутники США могут стать «законными целями» для удара в случае их применения в конфликте на Украине. «Данные государства, очевидно, не совсем отдают себе отчет, что подобная деятельность, по сути, представляет собой опосредованное участие в вооруженных конфликтах. Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара», — заявлял заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.