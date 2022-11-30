В МИДе назвали законными целями используемые ВСУ гражданские спутники
Если гражданские спутники производства западных стран на Украине будут использованы противником в военных целях, то они могут стать «законными целями» России. Такое заявление сделал в интервью «РИА Новости» директор департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.
«Подтверждаем, что подобная квазигражданская инфраструктура в случае ее использования в военных действиях против России вполне логично может стать законной целью для ответного поражения», — подчеркнул он.
По его словам, подобные действия будут противоречить Договору о космосе, который подразумевает его использование исключительно в мирных целях. Дипломат добавил, что применение гражданских спутников в военных целях требует «серьезного осуждения мировым сообществом».
Ермаков пояснил, что с помощью группировки низкоорбитальных аппаратов ВСУ узнают о местах дислокации, маршрутах передвижения и действиях российских войск. Он допустил, что в перспективе США с помощью гражданских спутников, которые покрывают всю территорию Земли, могут управлять войсками в любой точке мира. При этом, добавил дипломат, «у подавляющего числа государств нет эффективных средств противодействия».
Ранее в МИД РФ уже предупреждали, что коммерческие спутники США могут стать «законными целями» для удара в случае их применения в конфликте на Украине. «Данные государства, очевидно, не совсем отдают себе отчет, что подобная деятельность, по сути, представляет собой опосредованное участие в вооруженных конфликтах. Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара», — заявлял заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.
Позже в Белом доме заявили, что атака на американскую инфраструктуру повлечет ответ. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что Вашингтон намерен продолжать использовать свои средства.
После начала спецоперации на Украине российские власти неоднократно говорили о том, что гражданские спутники используются на Украине в военных целях. В частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что несколько сотен частных спутников задействованы в военных действиях «по линии западных правительств», включая спутники Starlink. 28 октября зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал основателя SpaceX Илона Маска «завязывать» со Starlink на Украине.
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