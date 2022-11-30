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В МИДе назвали законными целями используемые ВСУ гражданские спутники

Ведомости

Если гражданские спутники производства западных стран на Украине будут использованы противником в военных целях, то они могут стать «законными целями» России. Такое заявление сделал в интервью «РИА Новости» директор департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.

«Подтверждаем, что подобная квазигражданская инфраструктура в случае ее использования в военных действиях против России вполне логично может стать законной целью для ответного поражения», — подчеркнул он.

По его словам, подобные действия будут противоречить Договору о космосе, который подразумевает его использование исключительно в мирных целях. Дипломат добавил, что применение гражданских спутников в военных целях требует «серьезного осуждения мировым сообществом».

Ермаков пояснил, что с помощью группировки низкоорбитальных аппаратов ВСУ узнают о местах дислокации, маршрутах передвижения и действиях российских войск. Он допустил, что в перспективе США с помощью гражданских спутников, которые покрывают всю территорию Земли, могут управлять войсками в любой точке мира. При этом, добавил дипломат, «у подавляющего числа государств нет эффективных средств противодействия».

Ранее в МИД РФ уже предупреждали, что коммерческие спутники США могут стать «законными целями» для удара в случае их применения в конфликте на Украине. «Данные государства, очевидно, не совсем отдают себе отчет, что подобная деятельность, по сути, представляет собой опосредованное участие в вооруженных конфликтах. Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара», — заявлял заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

Позже в Белом доме заявили, что атака на американскую инфраструктуру повлечет ответ. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что Вашингтон намерен продолжать использовать свои средства.

После начала спецоперации на Украине российские власти неоднократно говорили о том, что гражданские спутники используются на Украине в военных целях. В частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что несколько сотен частных спутников задействованы в военных действиях «по линии западных правительств», включая спутники Starlink. 28 октября зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал основателя SpaceX Илона Маска «завязывать» со Starlink на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных