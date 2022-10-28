Медведев призвал Маска «завязывать» со Starlink на Украине

После начала спецоперации на Украине российские власти неоднократно говорили о том, что гражданские спутники используются на Украине в военных целях. В частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что несколько сотен частных спутников задействованы в военных действиях «по линии западных правительств», включая спутники Starlink.