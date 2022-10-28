Медведев призвал Маска «завязывать» со Starlink на Украине
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пожелал новому владельцу Twitter Илону Маску удачи и призвал его «заканчивать» со Starlink на Украине. Напутствие в связи с покупкой Маском платформы Медведев опубликовал в Twitter и отметил аккаунт бизнесмена.
«Удачи Илону Маску в преодолении политической предвзятости и идеологической диктатуры в Twitter. И завязывайте уже с этим бизнесом Starlink на Украине», — написал Медведев.
Маск пока что на твит российского политика не отреагировал.
Ранее Маск официально стал владельцем Twitter. В своем аккаунте он опубликовал письмо к рекламодателям, в котором объяснил покупку социальной сети желанием создать площадку, «где широкий спектр убеждений может обсуждаться в здоровой обстановке, не прибегая к насилию».
Позже он опубликовал твит с фразой «птичка на свободе», а в описании своего профиля указал Chief Twit («Главный тупица». — «Ведомости»).
Помимо Twitter Маск также владеет компаниями Tesla и SpaceX. Последняя управляет спутниками Starlink.
После начала спецоперации на Украине российские власти неоднократно говорили о том, что гражданские спутники используются на Украине в военных целях. В частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что несколько сотен частных спутников задействованы в военных действиях «по линии западных правительств», включая спутники Starlink.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.