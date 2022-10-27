В МИДе назвали спутники США «законными целями» при их применении на Украине

По словам Воронцова, в результате действий западных стран под угрозой находится в том числе «устойчивость мирной космической деятельности». Он отметил, что «провокационное» использование гражданских спутников вызывает вопросы. В частности, согласно Договору о космосе, спутники должны применяться только в мирных целях. Обратное должно осуждаться мировым сообществом, подчеркнул Воронцов. Он также напомнил, что сейчас еще можно избежать полномасштабной гонки вооружений в космосе, «точка невозврата пока не пройдена».