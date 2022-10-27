В МИДе назвали спутники США «законными целями» при их применении на Украине
Коммерческие спутники США могут стать «законными целями» для удара в случае их применения в конфликте на Украине, об этом сообщил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, выступая на заседании Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН. Текст его речи опубликован на сайте постпредства России при организации.
«Данные государства, очевидно, не совсем отдают себе отчет, что подобная деятельность, по сути, представляет собой опосредованное участие в вооружённых конфликтах. Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара», — сказал он.
По словам Воронцова, в результате действий западных стран под угрозой находится в том числе «устойчивость мирной космической деятельности». Он отметил, что «провокационное» использование гражданских спутников вызывает вопросы. В частности, согласно Договору о космосе, спутники должны применяться только в мирных целях. Обратное должно осуждаться мировым сообществом, подчеркнул Воронцов. Он также напомнил, что сейчас еще можно избежать полномасштабной гонки вооружений в космосе, «точка невозврата пока не пройдена».
Спецоперация России началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
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