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США ввели санкции против певицы Жасмин и сына бывшего генпрокурора Чайки

Ведомости

Минфин США расширил список граждан России, попадающих под санкции, следует из заявления на сайте ведомства. Ограничения коснулись, в частности, сына полпреда президента в СКФО и бывшего генпрокурора Игоря Чайки, а также певицы Жасмин (Сара Манахимова).

Жасмин попала под санкции вместе со своими мужем — молдавским бизнесменом и политиком, лидером партии «Шор» Игорем Шором. Под санкциями оказались в общей сложности восемь физических лиц.

Санкции были наложены на ряд юридических лиц, в том числе на компании «Золотой век», «Агро-Регион», «БМ Проект-Экология», «Аква Солид», «Экогрупп». Всего в черный список попали одиннадцать российских компаний и организаций.

В санкционный список США ранее попали глава ЦБ Эльвира Набиуллина, вице-премьер Александр Новак, а также члены семей российских чиновников — зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, мэра Москвы Сергея Собянина, министра обороны Сергея Шойгу, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, председателя Совфеда Валентины Матвиенко, главы Росгвардии Виктора Золотова, премьер-министра Михаила Мишустина.

США и ЕС в конце сентября объявили о введении новых санкций против России из-за референдумов, которые прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской области и части Запорожья.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных