США ввели санкции против певицы Жасмин и сына бывшего генпрокурора Чайки
Минфин США расширил список граждан России, попадающих под санкции, следует из заявления на сайте ведомства. Ограничения коснулись, в частности, сына полпреда президента в СКФО и бывшего генпрокурора Игоря Чайки, а также певицы Жасмин (Сара Манахимова).
Жасмин попала под санкции вместе со своими мужем — молдавским бизнесменом и политиком, лидером партии «Шор» Игорем Шором. Под санкциями оказались в общей сложности восемь физических лиц.
Санкции были наложены на ряд юридических лиц, в том числе на компании «Золотой век», «Агро-Регион», «БМ Проект-Экология», «Аква Солид», «Экогрупп». Всего в черный список попали одиннадцать российских компаний и организаций.
В санкционный список США ранее попали глава ЦБ Эльвира Набиуллина, вице-премьер Александр Новак, а также члены семей российских чиновников — зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, мэра Москвы Сергея Собянина, министра обороны Сергея Шойгу, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, председателя Совфеда Валентины Матвиенко, главы Росгвардии Виктора Золотова, премьер-министра Михаила Мишустина.
США и ЕС в конце сентября объявили о введении новых санкций против России из-за референдумов, которые прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской области и части Запорожья.
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