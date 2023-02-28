Минобороны заявило о подавленной атаке дронов в Краснодарском крае и Адыгее
В ночь с 27 на 28 февраля беспилотники пытались атаковать объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Адыгее, БПЛА были подавлены. Об этом заявили в Минобороны России.
«28 февраля в ночное время киевским режимом была предпринята попытка применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Подразделениями радиоэлектронной борьбы ВС РФ БПЛА были подавлены», – сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в результате беспилотники не нанесли ущерба объектам гражданской инфраструктуры. Один из БПЛА упал в поле.