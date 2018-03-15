Основателя стартапа Theranos оштрафовали на $500 000 за обман инвесторов

Элизабет Холмс считали «будущим Кремниевой долины» Mike Blake/REUTERS

Комиссия по ценным бумагам (SEC) США сообщила, какое наказание за обман инвесторов понесет основатель американской биотехнологической компании Theranos Элизабет Холмс, которую, как пишет Financial Times, в прошлом считали «будущим Кремниевой долины». Как сообщила SEC, Холмс запрещено занимать руководящие должности в течение 10 лет. Ее также обязали вернуть 18,9 млн акций Theranos, которые она получила в результате «многолетнего мошенничества». Кроме того, Холмс выплатит штраф в размере $500 000.

Комиссия подчеркнула, что в случае продажи или ликвидации компании ее основатель не получит денег до тех пор, пока не вернет инвесторам вложенные ими $750 млн. «История Theranos - важный урок для Кремниевой долины», - заявила директор офиса SEC в Сан-Франциско Цзина Чой. Предприниматели, которые обещают «совершить революцию», должны говорить инвесторам правду о разрабатываемых ими технологиях, а не только рассказывать о надеждах на будущее, отметила она.

Холмс основала Theranos (название образовано от слов therapy и diagnosis) в 2003 г. Она утверждала, что разработала технологию, которая позволяла получить точный анализ крови всего из нескольких капель. Технология, как утверждала Холмс, позволяла проводить более 200 анализов.

Стартап привлек внимание инвесторов. С 2013 по 2015 г. в Theranos вложили более $700 млн, отмечается в сообщении SEC. В Theranos, в частности, инвестировали медиамагнат Руперт Мердок и крупная американская аптечная сеть Walgreens. В совет директоров Theranos входили бывшие государственные секретари США Генри Киссинджер и Джордж Шульц, а также действующий министр обороны США Джим Мэттис. На пике компания оценивалась в $9 млрд. Forbes признал Холмс самой молодой женщиной-миллиардером, самостоятельно заработавшей состояние.

Проблемы у Theranos начались в 2015 г. после публикации газеты The Wall Street Journal, которая впервые сообщила, что большинство анализов компания делает на оборудовании других производителей, а собственную запатентованную технологию использует лишь в редких случаях. В 2016 г. Forbes пересмотрел оценку состояния Холмс. До этого журнал оценивал его в $4,5 млрд. Опросив экспертов отрасли, издание пришло к выводу, что Theranos вряд ли стоит больше $800 млн.

SEC установила, что лишь 12 из 200 предлагаемых тестов Theranos проводила на собственном оборудовании. В сообщении комиссии указывается, что в своих презентациях стартап лгал не только о технологиях, но и о финансовых показателях.

Компания, как отмечается в сообщении, пока не подтвердила и не опровергла обвинения. Адвокаты Холмс и она сама также отказались комментировать решение SEC, пишет Financial Times.

В начале января Business Insider включил Theranos в качестве «бонуса» в список самых перспективных биотехнологических стартапов 2018 г. По мнению издания, компанию может ожидать год возрождения. Об этом свидетельствует то, что в декабре 2017 г. ей удалось привлечь $100 млн от Fortress Investment Group на «создание определенного продукта и достижение промежуточных оперативных целей». Сейчас компания планирует сконцентрироваться на проведении анализов на вирус Зика и других более простых тестов.

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