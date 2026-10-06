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Швеция направит ЗРК Patriot для защиты центра НАТО в Польше

Татьяна Мозолевская

Швеция направит ЗРК Patriot и около 100 военных на защиту логистического центра НАТО в польском Жешуве, который снабжает Украину военной помощью. Об этом говорится в сообщении Вооруженных сил Швеции.

Для выполнения задачи Швеция впервые задействует в операции НАТО комплекс Luftvärnssystem 103/Patriot из состава 6-го полка ПВО. Шведский контингент будет подчиняться командованию НАТО.

Сейчас аналогичную миссию в Жешуве выполняют Нидерланды. Шведский 6-й полк ПВО должен приступить к операции в начале декабря и выполнять ее до конца 2026 г. При этом военные готовятся к возможному продолжению миссии в первой половине 2027 г.

Командующий сухопутными войсками Швеции Йохан Пеккари заявил, что «участие страны должно одновременно усилить восточный фланг НАТО в Польше и защиту инфраструктуры, связанной с оказанием помощи Украине».

7 сентября Швеция решила приобрести у американской компании Lockheed Martin высокомобильные артиллерийские ракетные комплексы HIMARS. Стоимость сделки составит около 7 млрд шведских крон, или $728,8 млн. 

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