Швеция направит ЗРК Patriot для защиты центра НАТО в Польше

Сейчас аналогичную миссию в Жешуве выполняют Нидерланды. Шведский 6-й полк ПВО должен приступить к операции в начале декабря и выполнять ее до конца 2026 г. При этом военные готовятся к возможному продолжению миссии в первой половине 2027 г.