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Швеция закупит американские ракетные комплексы HIMARS за $729 млн

Ксения Наумчик
ROLEX DELA PENA / TASS
ROLEX DELA PENA / TASS

Швеция решила приобрести у американской компании Lockheed Martin высокомобильные артиллерийские ракетные комплексы HIMARS. Стоимость сделки составит около 7 млрд шведских крон, или $728,8 млн. Об этом заявил министр обороны страны Пал Юнсон, передает Reuters.

В рамках соглашения планируется приобрести около 10 систем HIMARS, а также боеприпасы для них.

Поставки комплексов Швеция рассчитывает начать с 2027 г.

Производством боеприпасов для закупаемых систем займется шведская компания Saab. Выпуск будет организован в сотрудничестве с Lockheed Martin.

28 августа телерадиокомпания SVT со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщала, что Финляндия запросила у Швеции военную поддержку, после чего ей направили истребители Gripen и военные корабли, чтобы усилить патрули вдоль границы с РФ. По данным собеседников, осенью в Финляндию также могут направить средства против беспилотников, если в этом возникнет необходимость.

27 августа Швеция дополнительно выделила около $28 млн для поддержки ПВО Украины. Деньги реализуются с помощью инициативы PURL, через которую США поставляют на Украину военную технику, финансируемую странами НАТО.

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