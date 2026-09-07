Швеция закупит американские ракетные комплексы HIMARS за $729 млн
Швеция решила приобрести у американской компании Lockheed Martin высокомобильные артиллерийские ракетные комплексы HIMARS. Стоимость сделки составит около 7 млрд шведских крон, или $728,8 млн. Об этом заявил министр обороны страны Пал Юнсон, передает Reuters.
В рамках соглашения планируется приобрести около 10 систем HIMARS, а также боеприпасы для них.
Поставки комплексов Швеция рассчитывает начать с 2027 г.
Производством боеприпасов для закупаемых систем займется шведская компания Saab. Выпуск будет организован в сотрудничестве с Lockheed Martin.
28 августа телерадиокомпания SVT со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщала, что Финляндия запросила у Швеции военную поддержку, после чего ей направили истребители Gripen и военные корабли, чтобы усилить патрули вдоль границы с РФ. По данным собеседников, осенью в Финляндию также могут направить средства против беспилотников, если в этом возникнет необходимость.
27 августа Швеция дополнительно выделила около $28 млн для поддержки ПВО Украины. Деньги реализуются с помощью инициативы PURL, через которую США поставляют на Украину военную технику, финансируемую странами НАТО.