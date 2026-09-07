Швеция закупит американские ракетные комплексы HIMARS за $729 млн

28 августа телерадиокомпания SVT со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщала, что Финляндия запросила у Швеции военную поддержку, после чего ей направили истребители Gripen и военные корабли, чтобы усилить патрули вдоль границы с РФ. По данным собеседников, осенью в Финляндию также могут направить средства против беспилотников, если в этом возникнет необходимость.