Швеция дополнительно выделила почти $30 млн на поддержку Украины
Шведские власти поручили выплатить вооруженным силам страны дополнительные 270 млн крон (около $28 млн) для поддержки противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом правительство королевства сообщило на своем сайте.
Новый пакет помощи Киеву включает в себя боеприпасы и системы ПВО. Деньги реализуются с помощью инициативы PURL, через которую США поставляют на Украину военную технику, финансируемую странами НАТО.
«Поддержка Швеции долгосрочная, существенная и основана на потребностях и приоритетах Украины. Продолжая поддерживать инициативу PURL, Украина может быстро получить доступ к приоритетным американским материальным средствам», – заявил министр обороны Швеции Пол Юнсон.
18 февраля Швеция предоставила Украине 21-й пакет военной поддержки на сумму около $1,4 млрд. По словам главы оборонного ведомства, $470 млн пошли на новые системы противовоздушной обороны (ПВО) ближнего радиуса действия, а также артиллерийские и ракетные системы, перехватчики, датчики, средства радиоэлектронной борьбы.