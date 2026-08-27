Швеция дополнительно выделила почти $30 млн на поддержку Украины

18 февраля Швеция предоставила Украине 21-й пакет военной поддержки на сумму около $1,4 млрд. По словам главы оборонного ведомства, $470 млн пошли на новые системы противовоздушной обороны (ПВО) ближнего радиуса действия, а также артиллерийские и ракетные системы, перехватчики, датчики, средства радиоэлектронной борьбы.