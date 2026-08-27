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Главная / Политика /

Швеция дополнительно выделила почти $30 млн на поддержку Украины

Сергей Пахомов

Шведские власти поручили выплатить вооруженным силам страны дополнительные 270 млн крон (около $28 млн) для поддержки противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом правительство королевства сообщило на своем сайте.

Новый пакет помощи Киеву включает в себя боеприпасы и системы ПВО. Деньги реализуются с помощью инициативы PURL, через которую США поставляют на Украину военную технику, финансируемую странами НАТО.

«Поддержка Швеции долгосрочная, существенная и основана на потребностях и приоритетах Украины. Продолжая поддерживать инициативу PURL, Украина может быстро получить доступ к приоритетным американским материальным средствам», – заявил министр обороны Швеции Пол Юнсон.

18 февраля Швеция предоставила Украине 21-й пакет военной поддержки на сумму около $1,4 млрд. По словам главы оборонного ведомства, $470 млн пошли на новые системы противовоздушной обороны (ПВО) ближнего радиуса действия, а также артиллерийские и ракетные системы, перехватчики, датчики, средства радиоэлектронной борьбы.

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