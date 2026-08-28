Швеция направила военную технику в Финляндию для патрулирования границы с РФ

По данным собеседников, осенью в Финляндию также могут направить средства против беспилотников, если в этом возникнет необходимость. Поставки военной техники основаны на уже установленном сотрудничестве между странами, где правительство Швеции имеет право принимать решения о мерах по предотвращению нарушений финской территории.