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Швеция направила военную технику в Финляндию для патрулирования границы с РФ

Сергей Пахомов

Финляндия запросила у Швеции военную поддержку, после чего ей направили истребители Gripen и военные корабли, чтобы усилить патрули вдоль границы с РФ. Об этом пишет телерадиокомпания SVT со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным собеседников, осенью в Финляндию также могут направить средства против беспилотников, если в этом возникнет необходимость. Поставки военной техники основаны на уже установленном сотрудничестве между странами, где правительство Швеции имеет право принимать решения о мерах по предотвращению нарушений финской территории.

«Авиационное и морское сотрудничество уже является неотъемлемой частью нашего двустороннего и северного сотрудничества. Естественно, теперь мы развиваем это через сотрудничество в области территориального наблюдения и защиты целостности», – заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

27 августа Швеция дополнительно выделила около $28 млн для поддержки ПВО Украины. Деньги реализуются с помощью инициативы PURL, через которую США поставляют на Украину военную технику, финансируемую странами НАТО.

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