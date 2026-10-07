Суд оштрафовал Zoom на 65 млн рублей
Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Zoom (Zoom Communication, Inc.) на 65,9 млн руб., сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Zoom признан виновным по ч. 3 ст. 13.49 КоАП РФ (повторное неисполнение иностранными лицами в сети интернет обязанностей, предусмотренных российским законодательством).
6 октября Telegram оштрафовали на 3,8 млн руб. за неудаление запрещенного в России контента. За аналогичное нарушение также был оштрафован Google.
7 октября Таганский суд также оштрафовал Google, Reddit, Telegram и Twitch. Google LLC, Reddit Inc. и Telegram назначены штрафы в размере 3,8 млн руб. (каждой компании), Twitch Interactive Inc. – 14 млн руб.