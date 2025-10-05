Стоимость биткойна достигла рекордного значения в $125 000

В середине августа курс биткойна обновил исторический рекорд и достиг значения $123 866. В середине июле криптовалюта впервые в истории поднялась выше $120 000. Предыдущий рекорд биткойн установил 11 июля, тогда его стоимость превысила $116 000. 9 июля курс биткойна также обновил исторический максимум, достигнув $112 000.