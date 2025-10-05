Газета
Финансы

Стоимость биткойна достигла рекордного значения в $125 000

Ведомости

Стоимость биткойна 5 октября обновила исторический максимум, достигнув $125 000, свидетельствуют данные торговой площадки Binance.

По состоянию на 9:05 биткойн находился на отметке $125 136 (+2,18%).

В середине августа курс биткойна обновил исторический рекорд и достиг значения $123 866. В середине июле криптовалюта впервые в истории поднялась выше $120 000. Предыдущий рекорд биткойн установил 11 июля, тогда его стоимость превысила $116 000. 9 июля курс биткойна также обновил исторический максимум, достигнув $112 000.

Читайте также:Как долго биткойн будет бить максимумы
