На Мосбирже стали доступны три новых фьючерса на криптовалюты

Фьючерс на индекс Мосбиржи соланы будет котироваться в долларах США как значение индекса с шагом цены и стоимостью шага $0,01. Фьючерс на индекс рипла также будет котироваться в долларах США, при этом шаг цены составит $0,0001, а стоимость шага – $0,01. Аналогичные параметры у фьючерса на индекс трона. Срок обращения новых контрактов составит один месяц, последний день торгов будет приходиться на последнюю пятницу каждого месяца. Цена исполнения будет определяться как среднее значение соответствующего индекса Мосбиржи иностранных цифровых валют за период с 17.00 до 18.00 мск в последний день заключения контракта.