ALRS28,71-0,93%CNY Бирж.10,816-0,31%IMOEX2 694,72+0,18%RTSI1 157,45+0,79%RGBI119,48-0,01%RGBITR782,36+0,02%
На Мосбирже стали доступны три новых фьючерса на криптовалюты

Но солана, рипл и трон не смогут обогнать по популярности биткойн и эфир, уверены эксперты
Анастасия Брянцева
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

С 14 мая Мосбиржа начинает торги на срочном рынке тремя новыми фьючерсами на индексы цифровых валют – соланой (MOEXSOL), риплом (MOEXXRP) и троном (MOEXTRX), рассчитываемыми самой площадкой. Инструменты доступны квалифицированным инвесторам и позволят им участвовать в движении цен популярных криптовалют и диверсифицировать портфели без поставки цифровой валюты, говорится в сообщении площадки. Расчеты будут проводиться в российских рублях.

Фьючерс на индекс Мосбиржи соланы будет котироваться в долларах США как значение индекса с шагом цены и стоимостью шага $0,01. Фьючерс на индекс рипла также будет котироваться в долларах США, при этом шаг цены составит $0,0001, а стоимость шага – $0,01. Аналогичные параметры у фьючерса на индекс трона. Срок обращения новых контрактов составит один месяц, последний день торгов будет приходиться на последнюю пятницу каждого месяца. Цена исполнения будет определяться как среднее значение соответствующего индекса Мосбиржи иностранных цифровых валют за период с 17.00 до 18.00 мск в последний день заключения контракта.

