Как можно заработать на укреплении рубля

Как можно заработать на укреплении рубляК спекуляциям стоит подходить осторожно и комбинировать разные доступные инструменты
Укрепление рубля последний месяц и прогнозы по его ослаблению в ближайшем будущем (власти, например, прогнозируют среднегодовой курс в 2026 г. 92,2 руб./$) привели к тому, что многие пользователи стали активнее интересоваться валютными инструментами и следить за курсами обмена. Опрошенные «Ведомостями» аналитики рекомендуют быть осторожными со спекуляциями, а также присмотреться к другим инструментам – валютным облигациям и фьючерсам.
Укрепляться относительно доллара российская валюта начала в конце марта – с пикового значения 20 марта на уровне 84,84 руб. стоимость американской валюты постепенно откатилась до значений февраля 2023 г., составив 21 мая 70,95 руб. (-16,37%), следует из данных ЦБ. На 26 мая регулятор установил официальный курс доллара на уровне 71,55 руб.