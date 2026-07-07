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Главная / Инвестиции /

Минфин не будет проводить 8 июля аукционы по размещению ОФЗ

Ведомости

Минфин РФ не будет проводить 8 июля аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. Об этом говорится на сайте министерства.

Решение принято в связи с сохраняющейся волатильностью на финансовых рынках.

Минимальное значение с открытия у индекса ОФЗ (RGBI) было в 9:39 мск. Тогда основной индикатор рынка российского госдолга был равен 110,74 п. После этого индекс ОФЗ начал расти. По данным на 16:06 мск его значение достигло отметки в 111,9 п.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что на заседании Центрального банка России 24 июля в лучшем случае регулятор сохранит ключевую ставку на том же уровне. По его мнению, учитывая ситуацию на российском топливном рынке, Банк России также может рассмотреть вариант повышения ставки.

10 июня кредитный аналитик «Эйлера» Екатерина Уракова в обзоре, с которым ознакомились «Ведомости», написала, что волна дефолтов на российском облигационном рынке с 2024 г. уже сравнялась по количеству с кризисом 2014–2016 гг. и даже может его превзойти, но по-прежнему очень далека от 2008–2009 гг. В 2026 г. уровень дефолтов вряд ли превысит значения 2025 г. (17 шт.), поскольку, по мнению Ураковой, низшая точка ухудшения кредитного качества эмитентов уже пройдена.

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