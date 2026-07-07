Минфин не будет проводить 8 июля аукционы по размещению ОФЗ

10 июня кредитный аналитик «Эйлера» Екатерина Уракова в обзоре, с которым ознакомились «Ведомости», написала, что волна дефолтов на российском облигационном рынке с 2024 г. уже сравнялась по количеству с кризисом 2014–2016 гг. и даже может его превзойти, но по-прежнему очень далека от 2008–2009 гг. В 2026 г. уровень дефолтов вряд ли превысит значения 2025 г. (17 шт.), поскольку, по мнению Ураковой, низшая точка ухудшения кредитного качества эмитентов уже пройдена.