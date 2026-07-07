Шохин: ЦБ в лучшем случае сохранит ключевую ставку на заседании 24 июля
На заседании Центрального банка России 24 июля в лучшем случае регулятор сохранит ключевую ставку на том же уровне, сообщил «Интерфаксу» глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
«Июльское заседание совета директоров в лучшем случае сохранит ставку, насколько можно понимать комментарии участников заседания предшествующего», – сказал он.
По мнению Шохина, учитывая ситуацию на российском топливном рынке, Банк России также может рассмотреть вариант повышения ставки. При этом он отметил, что это было бы неправильно. Глава РСПП выразил мнение, что не совсем эффективно бороться монетарными способами с немонетарными факторами инфляции.
3 июля заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин говорил, что регулятор пока не может оценить, какой вклад внес рост цен на бензин в инфляцию за последний месяц. Он пояснил, что публикуемая еженедельная статистика отражает лишь часть потребительской корзины. По словам зампреда ЦБ, в нее входят немногим более 100 товарных позиций, которые охватывают около половины веса индекса потребительских цен.
1 июля Банк России предупредил о более высокой траектории ключевой ставки на среднесрочном горизонте по сравнению с заложенной в апрельском прогнозе. В «Резюме обсуждения ключевой ставки» отмечалось, что одним из значимых рисков для цен является временное сокращение производства моторного топлива и рост цен на бензин и дизель.
19 июня ЦБ снизил ключевую ставку на 25 б. п. до 14,25%. Среди экспертов, опрошенных «Ведомостями», 14 из 19 экономистов прогнозировали снижение ставки сразу на 50 б. п. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, большинство участников заседания совета директоров отметили сокращение пространства для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.