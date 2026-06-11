Эксперты сравнили волну дефолтов по облигациям с предыдущими кризисами

Эксперты сравнили волну дефолтов по облигациям с предыдущими кризисамиОтраслевая концентрация напоминает мировой финансовый кризис, а число сравнялось с 2014–2016 гг.
Волна дефолтов на российском облигационном рынке с 2024 г. уже сравнялась по количеству с кризисом 2014–2016 гг. и даже может его превзойти, но по-прежнему очень далека от 2008–2009 гг., пишет кредитный аналитик «Эйлера» Екатерина Уракова в обзоре, с которым ознакомились «Ведомости».
Текущий кризис похож на период мирового финансового довольно низкой отраслевой концентрацией дефолтов, что указывает на его системный характер, полагает она. Но с тех пор изменился ландшафт отечественной банковской системы, а средний чек дефолтного выпуска ощутимо снизился за счет развития сегмента высокодоходных бумаг, поэтому дефолтов по выпускам крупных заемщиков в «Эйлере» в этом году не ждут. Более того, в 2026 г. уровень дефолтов вряд ли превысит значения 2025 г. (17 шт.), поскольку, по мнению Ураковой, низшая точка ухудшения кредитного качества эмитентов уже пройдена.