Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,477+0,04%CHMK3 150+9,19%CHKZ14 950-1,97%IMOEX2 115,48-2,55%RTSI860-2,55%RGBI112,34-0,23%RGBITR751,37-0,2%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Минфин: аукцион по размещению ОФЗ 29028 признан несостоявшимся

Ведомости

Аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 29028 признан несостоявшимся, сообщил Минфин РФ.

Причина состоит в том, что отсутствовали заявки по приемлемым уровням цен. Аукцион должен был пройти 15 июля.

Дата погашения указанных бондов была установлена на 22 октября 2039 г. Заявки на аукцион могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу. Объем удовлетворения заявок на аукционе определялся исходя из объема спроса и размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровнями доходности.

Минфин РФ сообщал, что не стал проводить 8 июля аукционы по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. Решение принято в связи с сохраняющейся волатильностью на финансовых рынках.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь