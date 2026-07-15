Минфин: аукцион по размещению ОФЗ 29028 признан несостоявшимся

Дата погашения указанных бондов была установлена на 22 октября 2039 г. Заявки на аукцион могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу. Объем удовлетворения заявок на аукционе определялся исходя из объема спроса и размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровнями доходности.