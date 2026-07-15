Минфин: аукцион по размещению ОФЗ 29028 признан несостоявшимся
Аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 29028 признан несостоявшимся, сообщил Минфин РФ.
Причина состоит в том, что отсутствовали заявки по приемлемым уровням цен. Аукцион должен был пройти 15 июля.
Дата погашения указанных бондов была установлена на 22 октября 2039 г. Заявки на аукцион могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу. Объем удовлетворения заявок на аукционе определялся исходя из объема спроса и размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровнями доходности.
Минфин РФ сообщал, что не стал проводить 8 июля аукционы по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. Решение принято в связи с сохраняющейся волатильностью на финансовых рынках.