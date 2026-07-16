Минфин предложил освободить от налогов выплаты иностранным держателям евробондов
Агентство объяснило, что до 2022 г. выплаты иностранным держателям осуществлялись через SPV, создаваемые российскими компаниями. Сама российская организация в этом случае не выступала в качестве налогового агента. Инвесторы платили налог в соответствии с законодательством своей страны.
После введения санкций в России были введены схемы выплат по евробондам напрямую российскими заемщиками на счета иностранцам или через депозитарий. При этом освобождение от уплаты налога в России по закону распространялись только на выплаты через SPV.
В 2023 г. были приняты поправки в Налоговый кодекс, которые освободили от налогов процентные выплаты по еврооблигациям иностранным держателям. По такому же принципу освободится от налогов и суппа, погашающая тело долга. Выплаты будут идти напрямую владельцу или через депозитарий.
30 марта Минфин перечислил в НРД 8,3 млрд руб. ($102 млн) в целях выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям. Платежный агент получил средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2035 г.