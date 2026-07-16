Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,569+1,13%BISVP9,56-0,1%ARSA5,65-1,74%IMOEX2 032,52-3,76%RTSI817,55-4,2%RGBI111,2-0,92%RGBITR744,22-0,86%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Минфин предложил освободить от налогов выплаты иностранным держателям евробондов

Ведомости

Минфин намерен освободить от налогообложения выплаты иностранным держателям еврооблигаций российских эмитентов при погашении бондов. Ведомство предложило такое решение в проекте поправок правительства к законопроекту об изменениях, вносимых в Налоговый кодекс, передает «Интерфакс».

Агентство объяснило, что до 2022 г. выплаты иностранным держателям осуществлялись через SPV, создаваемые российскими компаниями. Сама российская организация в этом случае не выступала в качестве налогового агента. Инвесторы платили налог в соответствии с законодательством своей страны.

После введения санкций в России были введены схемы выплат по евробондам напрямую российскими заемщиками на счета иностранцам или через депозитарий. При этом освобождение от уплаты налога в России по закону распространялись только на выплаты через SPV.

В 2023 г. были приняты поправки в Налоговый кодекс, которые освободили от налогов процентные выплаты по еврооблигациям иностранным держателям. По такому же принципу освободится от налогов и суппа, погашающая тело долга. Выплаты будут идти напрямую владельцу или через депозитарий.

30 марта Минфин перечислил в НРД 8,3 млрд руб. ($102 млн) в целях выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям. Платежный агент получил средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2035 г.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте