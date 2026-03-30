Инвестиции

Минфин выплатил купонный доход по еврооблигациям с погашением в 2035 году

Министерство финансов России перечислило в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 8,3 млрд руб. ($102 млн) в целях выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям.

Платежный агент получил средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2035 г.

23 декабря 2025 г. Минфин выплатил купонный доход по еврооблигациям со сроками погашения до 2027 и 2047 гг. НРД получил средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов России в размере 18,6 млрд руб. ($234,8 млн).

4 декабря Минфин выплатил купон и номинальную стоимость евробондов с погашением в 2025 г. Общая сумма составила 163,1 млрд руб. (1,8 млрд евро).

