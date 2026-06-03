Минфин разместил ОФЗ на 35,3 млрд рублей при спросе в 90,87 млрд рублей

Министерство финансов РФ провело аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26237 с погашением в марте 2029 г. Объем привлеченных средств составил 35,349 млрд руб. по номиналу при совокупном спросе в 90,868 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ведомства.