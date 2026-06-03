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Минфин разместил ОФЗ на 35,3 млрд рублей при спросе в 90,87 млрд рублей

Ведомости

Министерство финансов РФ провело аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26237 с погашением в марте 2029 г. Объем привлеченных средств составил 35,349 млрд руб. по номиналу при совокупном спросе в 90,868 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Размещение прошло по цене отсечения 85,4520% от номинала, при этом средневзвешенная цена составила 85,4799% от номинала. Доходность по цене отсечения достигла 13,53% годовых, средневзвешенная доходность – 13,52% годовых. В министерстве уточнили, что дополнительное размещение бумаг после аукциона не проводилось.

На следующем аукционе Минфин планирует предложить облигации серии 26238 с погашением в мае 2041 г. в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.

27 мая сообщалось, что Минфин разместил ОФЗ выпуска 26251 с погашением в 2030 г. на 70 млрд руб. При этом объем спроса составил 97,55 млрд руб., объем предложения – 180,05 млрд руб., а средневзвешенная доходность достигла 14,10% годовых.

20 мая министерство также разместило ОФЗ выпуска 26252 на 101,01 млрд руб. Средневзвешенная доходность по этому выпуску составила 14,64% годовых.

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