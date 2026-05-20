Минфин РФ разместил ОФЗ на 101,01 млрд рублей
Министерство финансов России провело аукцион по размещению облигаций федерального займа серии 26252 с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД). Объем размещения составил 101,008 млрд руб. по номиналу при общем спросе инвесторов на уровне 145,132 млрд руб. Данные привело ведомство.
Речь идет о выпуске ОФЗ с погашением в октябре 2033 г. Цена отсечения на аукционе составила 92,5397% от номинала, а средневзвешенная цена – 92,5851%. Доходность по цене отсечения достигла 14,65% годовых, средневзвешенная доходность составила 14,64% годовых. В Минфине также уточнили, что дополнительное размещение облигаций после завершения аукциона проводиться не будет.
Позднее Минфин планирует провести еще один аукцион. Инвесторам предложат ОФЗ-ПД серии 26228 с погашением в апреле 2030 г. Объем размещения будет определяться остатком бумаг, доступных в данном выпуске.
13 мая министерство разместило ОФЗ выпуска 26253 с погашением 6 октября 2038 г. более чем на 25 млрд руб. Средневзвешенная цена размещения составила 92,86% от номинала, а средневзвешенная доходность – 14,75% годовых.