Минфин РФ разместил ОФЗ на 101,01 млрд рублей

Речь идет о выпуске ОФЗ с погашением в октябре 2033 г. Цена отсечения на аукционе составила 92,5397% от номинала, а средневзвешенная цена – 92,5851%. Доходность по цене отсечения достигла 14,65% годовых, средневзвешенная доходность составила 14,64% годовых. В Минфине также уточнили, что дополнительное размещение облигаций после завершения аукциона проводиться не будет.