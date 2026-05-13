Главная / Инвестиции /

Минфин разместил ОФЗ более чем на 25 млрд рублей

Минфин РФ провел аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купоном (ОФЗ-ПД) выпуска № 26253RMFS с датой погашения 6 октября 2038 г. на 25,274 млрд руб. Об этом говорится на сайте ведомства.

Средневзвешенная цена составила 92,86% от номинала, средневзвешенная доходность – 14,75% годовых.

Объем спроса составил 56,113 млрд руб., а выручка от размещения – 23,668 млрд руб. Дополнительной размещение после аукциона не будет осуществляться, добавили в Минфине.

6 мая Минфин России 6 мая разместил на аукционах два выпуска ОФЗ-ПД на общую сумму 130,249 млрд руб. по номиналу. На аукционе по размещению выпуска ОФЗ-ПД 26235 с погашением 12 марта 2031 г. было реализовано бумаг на 47,823 млрд руб., а по размещению выпуска 26240 с погашением 30 июля 2036 г. – на 54,681 млрд руб. 

