Минфин разместил ОФЗ более чем на 25 млрд рублей
Минфин РФ провел аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купоном (ОФЗ-ПД) выпуска № 26253RMFS с датой погашения 6 октября 2038 г. на 25,274 млрд руб. Об этом говорится на сайте ведомства.
Средневзвешенная цена составила 92,86% от номинала, средневзвешенная доходность – 14,75% годовых.
Объем спроса составил 56,113 млрд руб., а выручка от размещения – 23,668 млрд руб. Дополнительной размещение после аукциона не будет осуществляться, добавили в Минфине.
6 мая Минфин России 6 мая разместил на аукционах два выпуска ОФЗ-ПД на общую сумму 130,249 млрд руб. по номиналу. На аукционе по размещению выпуска ОФЗ-ПД 26235 с погашением 12 марта 2031 г. было реализовано бумаг на 47,823 млрд руб., а по размещению выпуска 26240 с погашением 30 июля 2036 г. – на 54,681 млрд руб.