Минфин разместил ОФЗ на 70 млрд рублей с погашением в 2030 году

Министерство финансов РФ провело аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26251RMFS объемом 70 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дата погашения облигаций назначена на 28 августа 2030 г. Объем предложения по итогам вышел на 180,05 млрд руб., а спроса – 97,55 млрд руб. Дополнительное размещение после аукциона осуществляться не будет, отметили в министерстве.

Объем выручки от размещения составил 62,4 млрд руб. Цена отсечения – 86,90%, а доходность по показателю – 14,11% годовых. Средневзвешенная цена составила 86,93% от номинала, а средневзвешенная доходность – 14,10% годовых.

20 мая Минфин провел аукцион по размещению ОФЗ-ПД на 101,008 млрд руб. по номиналу при общем спросе инвесторов на уровне 145,132 млрд руб.

