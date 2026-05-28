Минфин раскрыл структуру покупателей ОФЗ, номинированных в юанях
Минфин РФ сообщил о размещении номинированных в юанях десятилетних облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) в 7,65% годовых.
Сбор книги заявок производился в Букбилдере ПАО «Московская биржа». По итогам размещения 46,3% из числа первичных покупателей составили розничные инвесторы, 40,8% – банки, 12,9% – институциональные инвесторы. Около 70% от размещения будет оплачено в юанях, остальное – в рублях.
Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 10 млрд юаней. Номинальная стоимость определена в 10 000 юаней. Цена размещения – 100% от номинальной. Дата размещения облигаций назначена на 3 июня, а погашения – на 21 мая 2036 г.
Выплаты купонного дохода будут производиться в юанях, но по желанию владельца облигации выплаты возможны в рублях по официальному курсу китайской валюты.
27 мая Минфин провел аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26251RMFS объемом 70 млрд руб. Дата погашения облигаций назначена на 28 августа 2030 г. Объем предложения по итогам вышел на 180,05 млрд руб., а спроса – 97,55 млрд руб.