Фонд национального благосостояния в сентябре сократился на 210 млрд рублей
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в сентябре уменьшился на 210,28 млрд руб. после роста на 474,03 млрд руб. в августе. На 1 октября размер фонда составил 12,985 трлн руб., или $153,795 млрд, следует из данных Минфина.
Объем ФНБ соответствует 5,5% прогнозируемого ВВП. На 1 сентября в фонде находилось 13,195 трлн руб., или $154,145 млрд, что составляло 5,6% ВВП. Таким образом, за месяц доля фонда относительно ВВП снизилась на 0,1 п. п.
В августе объем ФНБ увеличился на 474 млрд руб. после сокращения на 383,3 млрд руб. в июле. На 1 августа размер фонда составлял 12,72 трлн руб., а его ликвидная часть достигала 3,69 трлн руб., или 1,6% прогнозируемого ВВП.
21 сентября министр финансов Антон Силуанов сообщил о планах пополнить ФНБ по итогам 2026 г. на 600 млрд – 1 трлн руб.