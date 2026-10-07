Фонд национального благосостояния в сентябре сократился на 210 млрд рублей

В августе объем ФНБ увеличился на 474 млрд руб. после сокращения на 383,3 млрд руб. в июле. На 1 августа размер фонда составлял 12,72 трлн руб., а его ликвидная часть достигала 3,69 трлн руб., или 1,6% прогнозируемого ВВП.