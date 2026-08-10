Объем Фонда национального благосостояния РФ составил 12,72 трлн рублей
Объем Фонда национального благосостояния России на 1 августа составил 12,72 трлн руб. За июль фонд сократился на 383,3 млрд руб., следует из данных Минфина о размещении средств ФНБ за январь – июль.
Ликвидная часть ФНБ на отчетную дату достигла 3,69 трлн руб., или 1,6% прогнозируемого ВВП. В июле средства фонда размещались, в частности, в облигации ГТЛК на 2,32 млрд руб. и на депозит в ВЭБ.РФ на 773,9 млн руб. Кроме того, 1,63 млрд руб. были конвертированы в 158,9 кг золота, а 529,7 млн руб. – в 47,1 млн китайских юаней.
В течение месяца эмитенты ранее приобретенных за счет ФНБ облигаций частично погасили обязательства перед фондом на общую сумму более 2,4 млрд руб. ВЭБ.РФ также досрочно вернул часть средств с депозитов, направленных на финансирование инфраструктурных проектов в Москве, Ярославле, Перми, Липецке, Курске и Краснодаре. Одновременно доходы от размещения средств фонда в июле поступили в федеральный бюджет.
На 1 августа в составе ФНБ находилось 189,68 млрд китайских юаней и 141 240 кг золота на счетах в Банке России, а также 1,32 трлн руб. на депозитах и субординированных депозитах в ВЭБ.РФ. Еще $3 млрд размещены в долговых обязательствах иностранных государств. Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы с начала 2026 г. составил 95,6 млрд руб.
30 июля «Ведомости» писали, что с начала июля, согласно данным ЦБ, дефицит ликвидности в банковском секторе держится выше 2 трлн руб., а 20 июля достиг 2,4 трлн руб., максимума с марта 2022 г. На начало дня 29 июля дефицит был 2,2 трлн руб., а без учета денег на корсчетах для поддержания резервов – 3 трлн руб. С начала июля и вплоть до 21 июля RUONIA, средняя ставка овернайт-кредитования между банками, была выше ключевой (14,25% на тот момент) на 0,1–0,63 п. п., а на максимальных значениях достигала 15% годовых. С 22 июля RUONIA держится ниже ключевой (14%) и на 29-е число была 13,70% годовых.