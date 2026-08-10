Объем Фонда национального благосостояния РФ составил 12,72 трлн рублей

30 июля «Ведомости» писали, что с начала июля, согласно данным ЦБ, дефицит ликвидности в банковском секторе держится выше 2 трлн руб., а 20 июля достиг 2,4 трлн руб., максимума с марта 2022 г. На начало дня 29 июля дефицит был 2,2 трлн руб., а без учета денег на корсчетах для поддержания резервов – 3 трлн руб. С начала июля и вплоть до 21 июля RUONIA, средняя ставка овернайт-кредитования между банками, была выше ключевой (14,25% на тот момент) на 0,1–0,63 п. п., а на максимальных значениях достигала 15% годовых. С 22 июля RUONIA держится ниже ключевой (14%) и на 29-е число была 13,70% годовых.