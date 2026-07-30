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Крупные банки рассчитывают на поддержку ЦБ с ликвидностью

В ЦБ же не видят чего-то нетипичного в текущей ситуации с ликвидностью и ставками денежного рынка
Екатерина Литова
Ситуация с рублевой ликвидностью может вызывать беспокойство, но вряд ли ее можно назвать критической
Ситуация с рублевой ликвидностью может вызывать беспокойство, но вряд ли ее можно назвать критической / Андрей Гордеев / Ведомости

На этой неделе сразу два крупнейших банка – Сбербанк и ВТБ – обратили внимание на дефицит рублевой ликвидности в секторе и рост ставок денежного рынка выше ключевой. Сначала июля, согласно данным ЦБ, дефицит ликвидности в банковском секторе держится выше 2 трлн руб., а 20 июля достиг 2,4 трлн руб., максимума с марта 2022 г. На начало дня 29 июля дефицит был 2,2 трлн руб., а без учета денег на корсчетах для поддержания резервов – 3 трлн руб.

Ставки денежного рынка, которые обычно находятся чуть ниже ключевой, почти три недели подряд превышали ее значение. С начала июля и вплоть до 21 июля RUONIA, средняя ставка овернайт-кредитования между банками, была выше ключевой (14,25% на тот момент) на 0,1–0,63 п. п., а на максимальных значениях достигала 15% годовых. С 22 июля RUONIA держится ниже ключевой (14%) и на 29-е число была 13,70% годовых. Обычно, если ставки денежного рынка держатся выше ключевой, это говорит о дефиците краткосрочной ликвидности в банковской системе – они начинают конкурировать за фондирование, повышая ставку над «ключом».

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