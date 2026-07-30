Крупные банки рассчитывают на поддержку ЦБ с ликвидностью

Ставки денежного рынка, которые обычно находятся чуть ниже ключевой, почти три недели подряд превышали ее значение. С начала июля и вплоть до 21 июля RUONIA, средняя ставка овернайт-кредитования между банками, была выше ключевой (14,25% на тот момент) на 0,1–0,63 п. п., а на максимальных значениях достигала 15% годовых. С 22 июля RUONIA держится ниже ключевой (14%) и на 29-е число была 13,70% годовых. Обычно, если ставки денежного рынка держатся выше ключевой, это говорит о дефиците краткосрочной ликвидности в банковской системе – они начинают конкурировать за фондирование, повышая ставку над «ключом».