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МЭА: литий стал самым быстрорастущим по спросу критическим минералом

Ведомости

Спрос на литий растет быстрее, чем на другие критические минералы. Востребованность увеличивается из-за развития рынка электромобилей. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

Мировое потребление лития с 2020 по 2025 гг. выросло в четыре раза, превысив 250 000 т. В документе говорится, что спрос на литий продолжит рост. К 2040 г. он увеличится в 3,5 раза в сравнении с 2025 г. Большая часть лития уходит на производство литий-ионных аккумуляторов для электромобилей, внедрение которых продолжает расширяться.

«В сегменте ключевых энергоносителей энергетический сектор в среднем обеспечил около 75% роста спроса в 2025 г., по сравнению с 70% в 2024 г.», – указано в докладе.

Цены на литий выросли более чем вдвое на фоне высокого спроса со стороны систем хранения энергии и ограниченного предложения.

30 мая министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что опытно-промышленная добыча лития в Мурманской области может начаться уже в 2026 г. По словам главы Минприроды, работы будут проводиться в рамках геологоразведочного этапа на Полмостундровском месторождении, расположенном на Кольском полуострове. Проект станет одним из шагов по развитию отечественной сырьевой базы лития, спрос на который растет в связи с развитием высокотехнологичных отраслей промышленности.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев на расширенной коллегии Федерального агентства по недропользованию 31 марта заявил, что в России впервые за 20 лет открыты новые запасы лития. Патрушев указал, что обнаружение месторождений важно с точки зрения обеспечения ресурсной независимости РФ. Это может способствовать притоку частных инвестиций в геологоразведку.

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