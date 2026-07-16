МЭА: литий стал самым быстрорастущим по спросу критическим минералом

Мировое потребление лития с 2020 по 2025 гг. выросло в четыре раза, превысив 250 000 т. В документе говорится, что спрос на литий продолжит рост. К 2040 г. он увеличится в 3,5 раза в сравнении с 2025 г. Большая часть лития уходит на производство литий-ионных аккумуляторов для электромобилей, внедрение которых продолжает расширяться.