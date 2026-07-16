МЭА: литий стал самым быстрорастущим по спросу критическим минералом
Спрос на литий растет быстрее, чем на другие критические минералы. Востребованность увеличивается из-за развития рынка электромобилей. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
Мировое потребление лития с 2020 по 2025 гг. выросло в четыре раза, превысив 250 000 т. В документе говорится, что спрос на литий продолжит рост. К 2040 г. он увеличится в 3,5 раза в сравнении с 2025 г. Большая часть лития уходит на производство литий-ионных аккумуляторов для электромобилей, внедрение которых продолжает расширяться.
«В сегменте ключевых энергоносителей энергетический сектор в среднем обеспечил около 75% роста спроса в 2025 г., по сравнению с 70% в 2024 г.», – указано в докладе.
Цены на литий выросли более чем вдвое на фоне высокого спроса со стороны систем хранения энергии и ограниченного предложения.
30 мая министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что опытно-промышленная добыча лития в Мурманской области может начаться уже в 2026 г. По словам главы Минприроды, работы будут проводиться в рамках геологоразведочного этапа на Полмостундровском месторождении, расположенном на Кольском полуострове. Проект станет одним из шагов по развитию отечественной сырьевой базы лития, спрос на который растет в связи с развитием высокотехнологичных отраслей промышленности.
Вице-премьер Дмитрий Патрушев на расширенной коллегии Федерального агентства по недропользованию 31 марта заявил, что в России впервые за 20 лет открыты новые запасы лития. Патрушев указал, что обнаружение месторождений важно с точки зрения обеспечения ресурсной независимости РФ. Это может способствовать притоку частных инвестиций в геологоразведку.