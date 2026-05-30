В Мурманской области начнут опытную добычу лития в этом году
Опытно-промышленная добыча лития в Мурманской области может начаться уже в 2026 г. Об этом ТАСС сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.
По словам главы Минприроды, работы будут проводиться в рамках геологоразведочного этапа на Полмостундровском месторождении, расположенном на Кольском полуострове. Проект станет одним из шагов по развитию отечественной сырьевой базы лития, спрос на который растет в связи с развитием высокотехнологичных отраслей промышленности. При этом министр подчеркнул, что полномасштабная промышленная добыча этого металла в России пока не началась.
Козлов отметил, что российская литиевая отрасль находится на подготовительной стадии освоения месторождений. По оценке ведомства, первым объектом, где может стартовать промышленная добыча лития, станет Колмозерское месторождение, также расположенное на Кольском полуострове.
Вице-премьер Дмитрий Патрушев на расширенной коллегии Федерального агентства по недропользованию 31 марта заявил, что в России впервые за 20 лет открыты новые запасы лития. Патрушев указал, что обнаружение месторождений важно с точки зрения обеспечения ресурсной независимости РФ. Это может способствовать притоку частных инвестиций в геологоразведку.
28 мая президент РФ Владимир Путин в ходе госвизита в Астану сказал, что Россия и Казахстан укрепляют партнерство в добыче редких металлов, таких как вольфрам, молибден и литий.