Патрушев сообщил об обнаружении нового месторождения лития впервые за 20 лет

Ведомости

В России впервые за 20 лет открыты новые запасы лития. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на расширенной коллегии Федерального агентства по недропользованию.

«Обеспечено наращивание показателей по некоторым редким металлам. И впервые более чем за 20 лет открыты новые запасы лития – неотъемлемого компонента высокотехнологичной промышленности», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Патрушев указал, что обнаружение месторождений важно с точки зрения обеспечения ресурсной независимости РФ. Это может способствовать притоку частных инвестиций в геологоразведку.

Литий – одна из основных составляющих литий-ионных (Li-ion) аккумуляторных ячеек, которые применяются в производстве аккумуляторов, в том числе для электротранспорта.

«Ведомости» писали в конце 2025 г., что мировые цены на литий во втором полугодии 2025 г. перешли к росту после продолжительного падения. Цена на гидроксид лития с доставкой до Китая, Японии и Южной Кореи начала расти в середине августа. К 19 декабря котировки увеличились на 35% до $10 750/т.

