Патрушев сообщил об обнаружении нового месторождения лития впервые за 20 лет

«Ведомости» писали в конце 2025 г., что мировые цены на литий во втором полугодии 2025 г. перешли к росту после продолжительного падения. Цена на гидроксид лития с доставкой до Китая, Японии и Южной Кореи начала расти в середине августа. К 19 декабря котировки увеличились на 35% до $10 750/т.