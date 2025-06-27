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Россия взяла под контроль два из четырех месторождений лития на Украине

Ведомости

Российские войска установили контроль над поселком Шевченко в Донецкой области, рядом с которым расположено одно из самых перспективных литиевых месторождений Украины. На это обратило внимание французское издание Le Figaro.

Шевченковское месторождение, открытое в 1982 г., занимает около 40 га. Оно считается самым перспективным в старых границах Украины. По данным Национальной академии наук Украины, оно содержит так называемый высокоминерализованный сподумен – разновидность литиевой руды, из которой значительно проще и дешевле добывать металл, чем из более распространенного лепидолита. Согласно оценке украинских геологов, содержание сподумена в этом участке достигает 90%.

Помимо лития, на Шевченковском участке также обнаружены залежи редких металлов – тантала, ниобия, бериллия, цезия и рубидия, что делает его стратегически важным ресурсом на фоне мирового роста спроса на сырье для производства аккумуляторов и электроники.

Вместе с месторождением Крутая Балка в Запорожской области, также находящимся под контролем РФ, Россия теперь удерживает два из четырех известных литиевых месторождений Украины. Оставшиеся два, Доброе и Пороховское, расположены в Кировоградской области и пока остаются под контролем Киева.

Общие запасы лития в старых границах Украины оцениваются в 500 000 т. Это больше, чем у Португалии, которая до недавнего времени считалась лидером по литиевым запасам в Европе. Однако на момент начала конфликта ни одно из украинских месторождений не эксплуатировалось в промышленном масштабе.

Армия России установила контроль над Новосергеевкой и Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР) 26 июня. Населенный пункт Шевченко взяли военнослужащие подразделений группировки войск «Восток», сообщало Минобороны.

Киев и Вашингтон 30 апреля подписали соглашение по полезным ископаемым, в рамках которого для восстановления Украины будет создан американо-украинский инвестиционный фонд. Соглашение также не предусматривает никаких долговых обязательств, при этом фонд будет инвестировать в проекты и гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях «бери или плати».

16 июня украинское правительство одобрило первые шаги на пути к привлечению частных инвесторов к добыче лития, сообщало The New York Times (NYT). Речь идет о месторождении «Добра» в центральной части страны.

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