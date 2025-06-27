Россия взяла под контроль два из четырех месторождений лития на Украине

Общие запасы лития в старых границах Украины оцениваются в 500 000 т. Это больше, чем у Португалии, которая до недавнего времени считалась лидером по литиевым запасам в Европе. Однако на момент начала конфликта ни одно из украинских месторождений не эксплуатировалось в промышленном масштабе.