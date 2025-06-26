ВС РФ взяли Новосергеевку и Шевченко в ДНР
Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над Новосергеевкой и Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.
В военном ведомстве уточнили, что Новосергеевка была освобождена подразделениями группировки войск «Центр», которые продолжили продвижение в глубину обороны противника. Населенный пункт Шевченко взяли под контроль военнослужащие подразделений группировки войск «Восток» «в результате активных и решительных действий».
22 июня ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Петровское Харьковской области и Перебудова в ДНР. 21 июня ВС РФ освободили донецкий населенный пункт Запорожье.