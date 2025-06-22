ВС РФ взяли под контроль село Петровское в Харьковской области
Российская армия взяла под контроль населенные пункты Петровское Харьковской области и Перебудова ДНР. Об этом объявили в Минобороны РФ.
«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск “Запад” освобожден населенный пункт Петровское Харьковской области», – говорится в сообщении. На направлении ВСУ потеряли бронетранспортер М113, шесть пикапов, четыре станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.
При работе подразделений группировки «Восток» украинская сторона потеряла две боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия.
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 164 беспилотников.
Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, цехам производства и сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. Удары были нанесены в 143 районах.
21 июня ВС РФ взяли под контроль донецкий населенный пункт Запорожье, сообщали в Минобороны. 20 июня стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Московка в Харьковской области. До этого подразделения группировки войск «Центр» установили контроль над поселком городского типа Новониколаевка в ДНР.