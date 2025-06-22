ВС РФ взяли под контроль село Петровское в Харьковской области

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, цехам производства и сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. Удары были нанесены в 143 районах.