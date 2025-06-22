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ВС РФ взяли под контроль село Петровское в Харьковской области

Ведомости

Российская армия взяла под контроль населенные пункты Петровское Харьковской области и Перебудова ДНР. Об этом объявили в Минобороны РФ.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск “Запад” освобожден населенный пункт Петровское Харьковской области», – говорится в сообщении. На направлении ВСУ потеряли бронетранспортер М113, шесть пикапов, четыре станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

При работе подразделений группировки «Восток» украинская сторона потеряла две боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 164 беспилотников. 

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, цехам производства и сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. Удары были нанесены в 143 районах.

21 июня ВС РФ взяли под контроль донецкий населенный пункт Запорожье, сообщали в Минобороны. 20 июня стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Московка в Харьковской области. До этого подразделения группировки войск «Центр» установили контроль над поселком городского типа Новониколаевка в ДНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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