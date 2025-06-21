ВС России взяли под контроль Запорожье в ДНР
Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Запорожье Донецкой народной республики (ДНР), сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
Запорожье перешло под контроль российских сил в результате продвижения в глубину обороны противника и «решительных действий» подразделений группировки войск «Восток», уточнили в оборонном ведомстве.
20 июня стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Московка в Харьковской области. До этого подразделения группировки войск «Центр» установили контроль над поселком городского типа Новониколаевка в ДНР, сообщало Минобороны РФ.
Президент РФ Владимир Путин на этой неделе заявил, что Россия вынуждена создавать зону безопасности вдоль своей границы с Украиной. Он рассказал, что глубина зоны безопасности в Сумской области составляет 10–12 км. По его словам, задачи забрать Сумы нет, но президент не исключил такого исхода.