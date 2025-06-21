ВС России взяли под контроль Запорожье в ДНР

Президент РФ Владимир Путин на этой неделе заявил, что Россия вынуждена создавать зону безопасности вдоль своей границы с Украиной. Он рассказал, что глубина зоны безопасности в Сумской области составляет 10–12 км. По его словам, задачи забрать Сумы нет, но президент не исключил такого исхода.