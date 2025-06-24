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Россия взяла под контроль Дылеевку в ДНР

Ведомости

Минобороны сообщило, что подразделения «Южной» группировки войск заняли населенный пункт Дылеевка Донецкой народной республики. Поселок находится севернее Торецка (Дзержинск).

Также на брифинге Минобороны рассказало, что за сутки войска поразили объект портовой инфраструктуры, склады боеприпасов и места хранения беспилотников ВСУ в 142 районах.

22 июня российская армия взяла под контроль населенные пункты Петровское Харьковской области и Перебудова в ДНР. 21 июня ВС РФ взяли под контроль донецкий населенный пункт Запорожье.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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