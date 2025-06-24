Россия взяла под контроль Дылеевку в ДНР
Минобороны сообщило, что подразделения «Южной» группировки войск заняли населенный пункт Дылеевка Донецкой народной республики. Поселок находится севернее Торецка (Дзержинск).
Также на брифинге Минобороны рассказало, что за сутки войска поразили объект портовой инфраструктуры, склады боеприпасов и места хранения беспилотников ВСУ в 142 районах.
22 июня российская армия взяла под контроль населенные пункты Петровское Харьковской области и Перебудова в ДНР. 21 июня ВС РФ взяли под контроль донецкий населенный пункт Запорожье.